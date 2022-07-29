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    Hande Demir, oğluna 20 bin dolarlık saat aldı

    Hande Demir 16 yaşına basan Aslan oğlu için binlerce doları gözden çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 12:37
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    Hande Demir, oğluna 20 bin dolarlık saat aldı

    Koronavirüs karantinası bittikten sonra boşanan sosyetenin ünlü isimleri Hande Demir ile Erdinç Acar'ın ilk gözdesi olan oğulları Aslan’ın, geçen salı doğum günüydü.

    Ünlü çift, hep birlikte Bodrum’un ünlü lokantalarından birinde kutlama yaptı. Masal ile Mavi de ağabeylerini yalnız bırakmadı.

    20 bin dolarlık saat hediye etti

    Hande Demir, 16 yaşına basan Aslan oğlu için kesenin ağzını açtı.  Dünyaca meşhur saat markası Rolex’in bir modelini 20 bin dolara (358 bin TL) alıp, oğluna hediye etti.

    Hande Demir, oğluna 20 bin dolarlık saat aldı #1

    Hande Demir, oğluna 20 bin dolarlık saat aldı #2


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