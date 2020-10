Hande Erçel’den annesine duygusal mesaj

2019 yılında kaybettiği annesi Aylin Erçel’in doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan güzel oyuncu, sevenlerini duygulandırdı.

Şu sıralar Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde boş gösteren Hande Erçel, geçtiğimiz yıl kaybettiği annesi Aylin Erçel için bir mesaj yayınladı.

Kansere yenik düşen annesinin doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Erçel, sevenlerini hüzne boğdu.

“SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM ANNE”

Annesinin bir fotoğrafını paylaşan Erçel, altına şu notu düştü:

“Güzel sesin kulağımdan bir an olsun gitmiyor, varsın buradasın. Hala her sabah öpüyorsun boynumdan. Bugün senin doğuşun, sonsuz oldu… Her gün hayal ettiklerimizden daha güzel bir denize girdiğini biliyorum oralarda. Seni çok özlüyorum anne…”