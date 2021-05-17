Hande Erçel'in aklı Maldivler'de kaldı

Maldivler'e gittiği aşk tatilinde Kerem Bürsin ile birlikteliğini ilan eden Hande Erçel, tatilinden yeni fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

Aralarındaki ilişki sorulduğunda sürekli "Arkadaşız" açıklamasını yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin sezon finali vermesinin ardından Maldivler'e gitmişti. Hayranları tarafından görüntülenen ikilinin aşkları belgelenmişti.

Instagram'da en çok takipçisi (21 milyon) bulunan ünlülerden olan Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile gittiği aşk tatilinden yeni fotoğraflar yayınladı.

PALMİYE AĞAÇLARI ALTINDA POZ

27 yaşındaki oyuncu, palmiye ağaçlarının altında mavi mayosu ile verdiği pozlarla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Erçel'in kareleri bir saatte, yaklaşık 2 milyon beğeni aldı.