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    Hande Erçel'in aklı Maldivler'de kaldı

    Maldivler'e gittiği aşk tatilinde Kerem Bürsin ile birlikteliğini ilan eden Hande Erçel, tatilinden yeni fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 07:13
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 07:14
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    Hande Erçel'in aklı Maldivler'de kaldı

    Aralarındaki ilişki sorulduğunda sürekli "Arkadaşız" açıklamasını yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin sezon finali vermesinin ardından Maldivler'e gitmişti. Hayranları tarafından görüntülenen ikilinin aşkları belgelenmişti.

    Instagram'da en çok takipçisi (21 milyon) bulunan ünlülerden olan Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile gittiği aşk tatilinden yeni fotoğraflar yayınladı.

    PALMİYE AĞAÇLARI ALTINDA POZ

    27 yaşındaki oyuncu, palmiye ağaçlarının altında mavi mayosu ile verdiği pozlarla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Erçel'in kareleri bir saatte, yaklaşık 2 milyon beğeni aldı.

    Hande Erçel in aklı Maldivler de kaldı #1Hande Erçel in aklı Maldivler de kaldı #2Hande Erçel in aklı Maldivler de kaldı #3

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