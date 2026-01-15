Hande Erçel'in tarzı beğenilmedi! Rüküş bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile 3 yıllık ilişkisini sonlandırarak uzun süre konuşulmuştu.

BEĞENİLMEDİ

Önceki gün bir ödül töreninde boy gösteren Erçel, özel gecede Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu Ödülü’nü aldı.

Ancak Erçel'in özel gece için seçtiği kombini sosyal medyanın diline düştü. Altın sarısı bir takım giyen Erçel bu kostümüyle pek beğenilmedi.

DEMET AKALIN BİLE BEĞENMEDİ

Sahnede ve günlük yaşamda giydiği kıyafetler sürekli eleştirilen ünlü şarkıcı Demet Akalın, Hande Erçel'e "Ben bile bu kadar rüküş olamam aşkım ya" yorumunu yaptı.

Son dönemde Erçel'in Onur Güvenatam'la aşk yaşadığı iddiası konuşulmaya başlanmışken Erçel, iddialara 'Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki...' diyerek karşılık vermişti.