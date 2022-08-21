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    Hande Yener meslektaşlarına sitem etti: Herkes çok başarılı

    Yoğun konser takvimi nedeniyle dinleyicileriyle sık sık bir araya gelen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşlarını hedef aldı.
    • 21.08.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 09:57
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    Hande Yener meslektaşlarına sitem etti: Herkes çok başarılı

    İddialı sahne kostümleriyle gündem olan Hande Yener, yoğun konser takvimiyle hayranlarıyla sık sık bir araya geliyor.

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Yener, birbirinden ilginç sahne kostümleriyle de adından sıkça söz ettiriyor.

    Dikkat çeken paylaşım

    49 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

    Yener, son günlerde meslektaşlarının YouTube'da milyonlarca kez dinlenirken konser vermemelerine tepki gösterdi.

    "Herkesin rakamlar uçuyor, herkes çok başarılı"

    Paylaşımında "YouTube rakamlarına bakıyorum da, vay be diyorum. Herkesin rakamlar uçuyor, herkes çok başarılı. Sonra bir de konser takvimlerine bakayım diyorum, fıkra burada bitti" ifadelerini kullandı.

    Ünlü sanatçının bu sözleriyle kimi hedef aldığı ise bilinmiyor.

    Hande Yener meslektaşlarına sitem etti: Herkes çok başarılı #1

    Hande Yener meslektaşlarına sitem etti: Herkes çok başarılı #2


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