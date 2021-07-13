Euro
10.2526
0%
Dolar
8.6287
-0.08%
Altın
502.03
0.11%
Borsa
1.357
0%
Bitcoin
285.918
-3.52%
EXEN Coin
27.40
1.36%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Hande Yener'den Gülşen'e destek

    Hande Yener, sahnede kendisi gibi transparan kıyafet giyinince eleştirilen Gülşen'e destek verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 08:24
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 08:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Yener'den Gülşen'e destek

    Çeşme konserinde giydiği transparan pantolonla sosyal medyada gündem olan Gülşen’in ardından Hande Yener de iddialı bir kostümle sahneye çıkmıştı.

    Önceki akşam bir mekanda Berksan’la aynı sahneyi paylaşan Hande Yener, Gülşen’den övgü dolu sözlerle bahsetti:

    "HATIRLATTI"

    “Ben onun fiziğini beğeniyorum. Zaten ‘Sarışınım’ klibinde de öyle giyinmişti, unutuldu. Galiba hatırlattı.

    "DÜNYA STARLARI BÖYLE"

    Tabii dünya starları bunu yapıyor ama Türkiye’de pek alışıldık bir durum değil. Ben de bazı konserlerimde böyle şeyler yapmıştım.

    "HERKES ÖZGÜR"

    Çok hoş bakımlı bir kadın. Poposu güzel giyiyor, ne yapsın? Sosyal medyanın gazına gelmeyelim, herkes özgürlüğünü yaşasın.”

    Hande Yener den Gülşen e destek #1

    Hande Yener den Gülşen e destek #2


    Hande Yener den Gülşen e destek #3

    Hande Yener den Gülşen e destek #4Hande Yener den Gülşen e destek #5

    Hande Yener den Gülşen e destek #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir