Hande Yener'den Gülşen'e destek

Hande Yener, sahnede kendisi gibi transparan kıyafet giyinince eleştirilen Gülşen'e destek verdi.

Çeşme konserinde giydiği transparan pantolonla sosyal medyada gündem olan Gülşen’in ardından Hande Yener de iddialı bir kostümle sahneye çıkmıştı.

Önceki akşam bir mekanda Berksan’la aynı sahneyi paylaşan Hande Yener, Gülşen’den övgü dolu sözlerle bahsetti:

"HATIRLATTI"

“Ben onun fiziğini beğeniyorum. Zaten ‘Sarışınım’ klibinde de öyle giyinmişti, unutuldu. Galiba hatırlattı.

"DÜNYA STARLARI BÖYLE"

Tabii dünya starları bunu yapıyor ama Türkiye’de pek alışıldık bir durum değil. Ben de bazı konserlerimde böyle şeyler yapmıştım.

"HERKES ÖZGÜR"

Çok hoş bakımlı bir kadın. Poposu güzel giyiyor, ne yapsın? Sosyal medyanın gazına gelmeyelim, herkes özgürlüğünü yaşasın.”



