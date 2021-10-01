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    Hande Yener'in 20 bin TL'lik botları

    Ünlü şarkıcı Hande Yener, katıldığı bir geceye tarzıyla damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 09:37
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 10:16
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    Hande Yener'in 20 bin TL'lik botları

    Hande Yener, yakın arkadaşı Azeri modacı Zara Aida Yeganova'nın yeni koleksiyonunun tanıtım gecesine katıldı.

    Yener, ''Arka arkaya konserlerim oluyor. Şimdi sevgili Hakan Akkaya’dan yeni kostümler yolda. Hatta Kuruçeşme Arena konserim için bir kırmızı kostüm yaptı, bir kırmızı sormayın.'' dedi.

    "KLİŞE ŞEYLERİ SEVMİYORUM"

    Hande Yener, geçtiğimiz akşam bir ödül törenine terlikle katılmasının hatırlatılması üzerine ''Klişe şeyler yapmayı sevmiyorum. Değişik şeyler yapmayı seviyorum. Mesela Hakan bana transparan bir kumaş gösteriyor, gözümün içine bakıyor. Ben 'tabii ki diyorum, 90-60-90' diyorum. Seve seve giyerim diyorum.'' dedi.

    BOTU 20 BİN TL

    Terlikle gittiği ödül töreni yankıları halen süren Yener, önceki akşam ise katıldığı geceye bu kez dünyaca ünlü Versace markasının 20 bin TL'lik botlarıyla gelerek dikkat çekti.

    Hande Yener in 20 bin TL lik botları #1Hande Yener in 20 bin TL lik botları #2

    Hande Yener in 20 bin TL lik botları #3

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