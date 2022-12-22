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    Hanife Gürdal, yatak odasından paylaşım yaptı

    Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Hanife Gürdal, bu defa yatak paylaşımıyla tepki topladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 13:21
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    Hanife Gürdal, yatak odasından paylaşım yaptı

    Katıldığı evlendirme programıyla adını duyuran gelin adayı Hanife Gürdal, 2021 yılında tiyatrocu Kemal Ayvaz ile evlenmişti.

    Geçtiğimiz senelerde başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, yine tepki topladığı bir paylaşım yaptı.

    ''Baktıkça içim açılıyor''

    Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Hanife Gürdal, bu defa yatak odasından fotoğraflar yayınladı.

    Hanife Gürdal, yatak odasından paylaşım yaptı #1

    Hanife Gürdal, kocası Kemal Ayvaz ile yatakta zıplayıp eğlendiği anları paylaştı. Hanife Gürdal, paylaşımına ''Baktıkça içim açılıyor.'' notunu düştü.

    Hanife Gürdal, yatak odasından paylaşım yaptı #2

    Bazı sosyal medya kullanıcıları ''Mahremiyet kalmadı!'' diyerek tepki gösterdi.

    Hanife Gürdal, yatak odasından paylaşım yaptı #3

    Hanife Gürdal, yatak odasından paylaşım yaptı #4

    Hanife Gürdal, yatak odasından paylaşım yaptı #5

    Hanife Gürdal, yatak odasından paylaşım yaptı #6

    Hanife Gürdal, yatak odasından paylaşım yaptı #7


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