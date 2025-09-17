Harika Avcı hakkındaki iddialara cevap verdi: "Kendi halinde bir kadınım"

Yıllardır ortalıkta gözükmeyen sürekli magazinden kaçan bir döneme güzel sesi ve oyunculuğuyla damga vuran Harika Avcı, samimi açıklamalar yaptı. Hakkında son dönemde çıkan iddialarla gündemden düşmeyen sanatçının, sağlık sorunları ve ekonomik zorluklarla mücadele ettiği ileri sürülmüştü.

"DOĞRU ZAMANI BEKLEDİM"

Hayatından sürekli endişe edinilen Harika Avcı, yıllar süren sessizliğini gazeteci Olcay Ünal Sert’e bozdu. İnzivada olmadığını belirten şarkıcı, “Ben inzivaya çekilmedim. Yani böyle alınmış bir karar yok. Sadece doğru zamanı bekledim. İnanın çıkan haberleri okumuyorum, programları izlemiyorum. Neden moralimi bozayım? Arkadaşlarıma dahi ‘anlatmayın’ diyorum. Orasıyla ilgilenmiyorum çünkü." dedi.

"ÖLÜRDÜM"

Avcı, bir süre önce siroza yakalandığı iddiasıyla da magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Sağılık durumu hakkında konuşan Avcı, sözlerine şöyle devam etti: "Gayet iyiyim. Bana siroz dediler, 5 sene geçti şimdiye ölmüş olmam lazım. Bunların hepsi yalan."

"HAYVAN BAKIYORUM BEN"

Harika Avcı, ev kirasını ödemediği ve 5 yıl boyunca evinden dışarı çıkmadığı iddiaları için de şu açıklamaları yaptı: “Bir insan evden çıkmadan 5 yıl yaşayabilir mi? Ne yer, ne içer? Kimseyle görüşmeden bir hafta bile mümkün mü? Benim travmalı bir köpeğim var, sevgimle iyileştirdim, çocuğum gibi. Hayattan kopmuş bir insan, evcil hayvanına böyle bakabilir mi?”

Alkol sorunu yaşadığı iddiasının da gerçeği yansıtmadığını belirten sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim hiçbir zaman alkol sorunum olmadı. Kızımı erken doğumda kaybettikten sonra yaşadığım ruhsal çöküntüde, doktorumun verdiği sakinleştirici ve zamanla gelişen alışkanlık bana sorun yaşattı.

"KENDİ HALİMDEYİM"

Maddi olarak kendi kendime yetiyorum. Geçmişte dolandırılma olayı oldu ve basına yansıdı biliyorsunuz, şu an hala yargı devam ettiği için bu konulara fazla girmek istemiyorum. Ama bu yalan haberler yüzünden üzerime öyle geldiler ki. Ben görüntü vermek istemiyorsam vermem. Her gün biri bir şey uyduruyor, biz de her seferinde çıkıp açıklama mı yapalım?

"KISIR GÜNÜ MÜ YAPAYIM?"

Ben Emirgan’da yaşarken de evden çok çıkan biri değildim. İşim varsa görünürüm, yoksa kendi halinde yaşayan bir kadınım. Ne yapacaktım, komşularımla kısır günü mü yapacaktım?"

"ÇOK ÖZLEDİM"

Harika Avcı “Sahneleri özlediniz mi?” sorusuna “Çok özledim ama o eski sahneler ve eski dinleyici yok. Yeniye adapte olmam lazım, ileride olabilir diye düşünüyorum.” diye yanıt verdi.

Sanat dünyasından çok fazla kimseyle görüşmediğini dile getiren Avcı, “Sanat dünyasından çok fazla görüştüğüm insan yok. Genelde çıkar ilişkilerinin üzerine kuruludur her şey. Çok sevdiğim insanlar var ama dostluk ve güven çok ayrı bir şey. Ben halktan bir insanım, ismimin farkındayım fakat insancıl tarafım çok daha ağır basıyor.” diye konuştu.

Yaşadığı ruhsal çöküntüden bahseden Avcı, "Kızımı erken doğumda kaybettikten sonra yaşadığım ruhsal çöküntüde, doktorumun verdiği sakinleştirici ve zamanla gelişen alışkanlık bana sorun yaşattı.” ifadelerini kullandı.