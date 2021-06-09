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    Harry ve Meghan, Lilibet adı için Kraliçe Elizabeth'e danışmadı

    İngiliz basını, çiftin yeni doğan bebeklerine verilen isimle ilgili konuşulanları aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 13:56
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    Harry ve Meghan, Lilibet adı için Kraliçe Elizabeth'e danışmadı

    Geçtiğimiz günlerde Prens Harry ve Meghan Markle'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi.

    Sussex Dükü ile Düşesi, kız bebeklerine Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor adını verdi.

    KRALİÇE'NİN TAKMA ADI

    İngiliz basınından BBC, Lilibet adının arka planını aktardı. Lilibet'in, çocukluğundan beri Kraliçe 2'nci Elizabeth'in aile içinde takma adı olduğu aktarıldı.

    Doğumdan önce Kraliçe ile Harry konuşmuş, Lilibet isminin görüşmede geçtiği belirtilmişti ancak İngiltere Kraliyet Ailesi'yle ilgili bir kaynak, bu durumu yalanladı.

    LILIBET'İ SORMADILAR

    Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın, kızlarına Lilibet ismini verme konusunda İngiliz kraliçeye danışmadığı kaydedildi.

    Kraliçe'nin isim konusunda destekleyici olduğu konuşuluyordu.

    Harry ve Meghan, Lilibet adı için Kraliçe Elizabeth e danışmadı #1

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