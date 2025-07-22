Hazal Kaya yaz imajını paylaştı: "Sarışınlar daha çok eğleniyor"

Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye, Maral, Genco ve Aşk-ı Memnu gibi birçok popüler projede yer alan Hazal Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimlerden.

Sürekli imaj değişikliğine giden ve saçlarını renkten renge boyatan Kaya, son paylaşımıyla herkesi yine şaşırttı.

"GÖRECEĞİZ"

Kendisine yaz imajı yapan güzel oyuncu paylaşımına "Sarışınlar daha çok 'eğleniyor' dediler, göreceğiz." notunu düştü.

Kaya'nın yeni haline binlerce beğeni ve yorum geldi.

Mutlu evliliğiyle dikkat çeken Hazal Kaya, 2019 yılında başarılı oyuncu ve yönetmen Ali Atay’la evlenmişti. Bu evlilikten Fikret Ali ve Süreyya Leyla adında iki çocukları dünyaya geldi.