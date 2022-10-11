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    Heidi Klum, kızıyla poz verdi

    Heidi Klum, 18 yaşındaki kızı Leni Olumi Klum ile kamera karşısına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 12:39
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    Heidi Klum, kızıyla poz verdi

    Dünyaca ünlü model Heidi Klum, geçtiğimiz günlerde, genç ve güzel kalmasını kendisinden 17 yaş küçük kocası Tom Kaulitz'in kanını emmesine borçlu olduğunu söylemişti.

    Ana-kız poz verdi

    Alman eski süper model Heidi Klum (49), kendisi gibi modellik yapan kızı Leni Olumi Klum (18) ile aynı reklam kampanyasında yer aldı. Bir iç giyim markası için pozlar veren anne-kız tepki çekti.

    Eski model, kızını 16 yaşından bu yana şov dünyasının parçası haline getirerek nesneleştirmekle suçlandı.

    Heidi Klum, kızıyla poz verdi #1

    Heidi Klum, kızıyla poz verdi #2

    Heidi Klum, kızıyla poz verdi #3


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