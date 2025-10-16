Her sektörü deniyor! Kylie Jenner şimdi de şarkıcılığa soyundu

Hem ünü hem de servetiyle kendi yaş grubunun dünya çapındaki en zengin ve başarılı iş kadınlarından biri haline gelen Kardashian ailesinin en küçük kızı Kylie Jenner, durmuyor.

Hayatta istediği her şeye sahip olan 28 yaşındaki Kylie Jenner, müziğe el attı. İlk şarkısını yapan ve YouTube kanalından yayınlayan Kylie Jenner, büyük tepki aldı.

BEĞENİLMEDİ

“King Kylie” takma adıyla "Fourth Strike" adını verdiği bir şarkı yayınlayan Kylie Jenner sesi yetersiz olduğu ve şarkı da hiç beğenilmediği için hem müzik çevreleri hem de kendi hayranları tarafından yerden yere vuruldu.

Sesine güvenmediği için çok fazla autotune kullanan yani sesi bu parça için dijitalleştirilen Kylie Jenner'a yorum yağdı.