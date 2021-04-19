Hilary Duff: Oğlumun beni doğum yaparken izlemesini istedim

Geçtiğimiz ay üçüncü kez anne olan ünlü şarkıcı Hilary Duff, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Matthew Koma-Hilary Duff çifti, geçtiğimiz ay kızları Mae James Bair'in dünyaya gelmesi ile birlikte büyük bir mutluluk yaşamıştı. Suda doğum yapan Duff, konuk olduğu bir yayında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"OĞLUMUN ORADA OLMASI ÖNEMLİYDİ"

Hilary Duff, 9 yaşındaki oğlunun kendisini doğum sırasında izlemesini istediğini ifade etti. Konuyla ilgili konuşan Duff, "Benim için oğlumun orada olması önemliydi. Çünkü ona karşı gerçekten açık ve dürüst olmak istiyorum. Ayrıca kadınların ne kadar güçlü olduğunu ve çocuk dünyaya getirmenin nasıl bir şey olduğunu görmesini istedim." dedi.

"DOĞUM ÇOK HIZLI OLDU"

Ünlü şarkıcı, oğlunun kendisi doğum yaparken izlemesini isteme sebeplerinden birinin de onun gelecekteki eşine ya da sevgilisine bu konuda saygı duymayı öğretmek olduğunu anlattı. 9 yaşındaki oğlu Luca'nın, hamilelik ve doğum süreciyle ilgili bilgisi olduğunu belirten Hilary Duff, "Orada olmak istedi ama doğum o kadar hızlı oldu ki, kaçırdı." şeklinde konuştu.