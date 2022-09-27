Petrol
83.84
1.18%
Euro
17.8029
0.39%
Dolar
18.4763
0.01%
Altın
970.07
0.73%
Borsa
3294
1.05%
Bitcoin
374.920
5.50%
BTXN Coin
9.75
-1.51%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle şov yaptı

    Hülya Avşar, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahneye çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 12:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle şov yaptı

    Yapma Aşkım adlı şarksıyla yaza damga vuran Hülya Avşar, Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki konserine ilişkin paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı, derin bacak dekolteli kıyafetiyle görenleri büyüledi.

    Gümüş renk bir elbise tercih eden Avşar, sahnede adeta ışıl ışıl parladı. Hülya Avşar, sahne sırasında yaptığı espriyi de takipçileriyle paylaştı.

    Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle şov yaptı #1

    "Yok mu alacak kişi"

    Ünlü şarkıcının, söz konusu videoda "Yok mu beni alacak kişi?" dedikten sonra seyircilerin kahkahaya boğulduğu görüldü.

    Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle şov yaptı #2

    Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle şov yaptı #3

    Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle şov yaptı #4


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Tapınakçıları tarihten günümüze anlatan kitap: Kim Bu Tapınakçılar
    Kitap

    Tapınakçıları tarihten günümüze anlatan kitap: Kim Bu Tapınakçılar

    İngiltere Kralı Charles'ın 33 yıl önce kaldığı odanın tanıtım tabelası değişti
    Gündem

    İngiltere Kralı Charles'ın 33 yıl önce kaldığı odanın tanıtım tabelası değişti

    Görüş Bildir