Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle şov yaptı

Hülya Avşar, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahneye çıktı.

Yapma Aşkım adlı şarksıyla yaza damga vuran Hülya Avşar, Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki konserine ilişkin paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı, derin bacak dekolteli kıyafetiyle görenleri büyüledi.

Gümüş renk bir elbise tercih eden Avşar, sahnede adeta ışıl ışıl parladı. Hülya Avşar, sahne sırasında yaptığı espriyi de takipçileriyle paylaştı.

"Yok mu alacak kişi"

Ünlü şarkıcının, söz konusu videoda "Yok mu beni alacak kişi?" dedikten sonra seyircilerin kahkahaya boğulduğu görüldü.