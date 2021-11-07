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    Hülya Avşar, sahnelere derin yırtmacıyla döndü

    58 yaşındaki Hülya Avşar, ara verdiği sahnelere döndü, büyük beğeni topladı. Seyircisi siyah derin yırtmaçlı kostümüyle şarkılarını söyleyen Avşar’ın fiziğine hayran kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 10:00
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    Hülya Avşar, sahnelere derin yırtmacıyla döndü

    Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, uzun zamandır sahne almıyordu.

    Dizisi final yaptıktan sonra Ayvalık’taki yazlığından çıkmayan Avşar, dün gece sahnelere geri döndü.

    DERİN YIRTMACI OLAY OLDU

    Hıncahınç dolu bir mekanda şarkılarını seslendiren Avşar’ın kostümü de  olay oldu.

    Siyah derin yırtmaçlı sahne kostümüyle Avşar, dinlemeye gelenleri bir kez daha kendisine hayran bıraktırdı.

    Hülya Avşar, sahnelere derin yırtmacıyla döndü VİDEO

    Hülya Avşar, sahnelere derin yırtmacıyla döndü #1

    Hülya Avşar, sahnelere derin yırtmacıyla döndü #2

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