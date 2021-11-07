58 yaşındaki Hülya Avşar, ara verdiği sahnelere döndü, büyük beğeni topladı. Seyircisi siyah derin yırtmaçlı kostümüyle şarkılarını söyleyen Avşar’ın fiziğine hayran kaldı.

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, uzun zamandır sahne almıyordu.

Dizisi final yaptıktan sonra Ayvalık’taki yazlığından çıkmayan Avşar, dün gece sahnelere geri döndü.

DERİN YIRTMACI OLAY OLDU

Hıncahınç dolu bir mekanda şarkılarını seslendiren Avşar’ın kostümü de olay oldu.

Siyah derin yırtmaçlı sahne kostümüyle Avşar, dinlemeye gelenleri bir kez daha kendisine hayran bıraktırdı.

Hülya Avşar, sahnelere derin yırtmacıyla döndü VİDEO