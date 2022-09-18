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    Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'ndan aile pozu

    Geçtiğimiz günlerde havuz başındaki bikinili pozuyla gündem olan Avşar kızı, şimdi ise eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile katıldıkları düğüne ait çekildikleri kareyle adından söz ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2022 - 14:52
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    Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'ndan aile pozu

    Spor ve tenise tutkunluğuyla bilinen ünlü oyuncu Hülya Avşar, cesur pozlarıyla gündeme geliyor.

    58 yaşındaki Avşar kızı, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarıyla büyük beğeni topluyor.

    Fiziği ile adeta genç kızlara taş çıkaran Avşar, bu kez aile fotoğrafıyla gündem oldu.

    Düğünde bir araya geldiler

    Kaya Çilingiroğlu ile 1997 yılında dünyaevine giren Avşar, 2005 yılında boşandıktan sonra kızları Zehra için sık sık görüşmeye başladı.

    Her buluşmalarında dostluk demeçleri veren ikili, Zehra Çilingiroğlu'nun çocukluk arkadaşının düğün töreninde buluştu.

    "Garip bir duygu"

    Birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Hülya Avşar'ın altına düştüğü not ise dikkatlerden kaçmadı.

    Ünlü isim paylaşımının altında "Kızımın çocukluk arkadaşı, yani benim de kızım Melis'in düğünü. Garip bir duygu. Eyvah" notunu düşerken bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu ndan aile pozu #1

    Annesine benzetildi

    Öte yandan Çilingiroğlu ise düğünde çekilen bir kareyi "Hangimize benziyor?" şeklinde paylaştı.

    Birçok takipçi paylaşımın altına  'Annesinin kızı' yorumunda bulundu.

    Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu ndan aile pozu #2

    Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu ndan aile pozu #3


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