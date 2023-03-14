Hunter Schafer'ın Oscar kıyafeti olay oldu Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer, Oscar kıyafetiyle sosyal medyayı salladı.

Geçtiğimiz akşam 95'incisi gerçekleşen Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran isim tartışmasız Hunter Schafer oldu.

En cesuru

Oscar Ödülleri'nin ardından Beverly Hills'de düzenlenen Vanity Fair Oscar Partisi'nde 24 yaşındaki oyuncu Hunter Schafer, cesur kıyafetiyle nefes kesti.

İpek eteğinin üzerine göğüslerinin bir kısmını örten tüy şeklinde üstle davete katılan Schafer, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Trans bir lise öğrencisini canlandırıyor

Kariyerine ünlü markaların yüzü olarak başlayan Schafer, 2019'da rol almaya başladığı HBO dizisi Euphoria ile oyunculuğa adım atarak büyük başarı kazandı. Schafer, Oscar'a öyle bir geldi ki sosyal medyada da adından söz ettirmeyi de başardı.

Euphoria’da da trans bir lise öğrencisi Jules’a hayat veren ünlü isim çok beğeniliyor.