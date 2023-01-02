İbrahim Çelikkol'dan Natali Yarcan’lı paylaşım

İbrahim Çelikkol, sevgilisi Natali Yarcan’la ilk kez fotoğrafını paylaştı.

Yakın arkadaşı Birce Akalay ile adı sürekli aşk dedikodularına karışan İbrahim Çelikkol, özel hayatıyla ilgli sessizliğe bir son verdi.

5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan ile yeni bir aşka yelken açtı.

Aşkın pozu

Çelikkol, sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Yakışıklı oyuncunun fotoğrafına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

İbrahim Çelikkol'un Mihre Mutlu ile yaptığı evlilikten bir oğlu bulunuyor.