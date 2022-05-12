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    İbrahim Erkal'ın eşinden duygulandıran paylaşım

    5 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşinden, duygulandıran anma paylaşımı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 11:37
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    İbrahim Erkal'ın eşinden duygulandıran paylaşım

    Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İbrahim Erkal, 5 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle zamansız şekilde aramızdan ayrıldı.

    Vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Erkal hayranları ve ailesi, o acıyı daha dün gibi yaşamaya devam ediyor.

    İbrahim Erkal'ın 2003 yılında nikah masasına oturduğu Filiz Erkan, duygusal bir yazı kaleme aldı.

    "Sadece özlem"

    İbrahim Erkal'ın fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Filiz Erkal, altına "Sensiz geçen anlamsız beş yıl...Sadece özlem... Mekanın cennet olsun, nurlarda uyu canım sevgilim." notunu düştü.

     

    İbrahim Erkal ın eşinden duygulandıran paylaşım #1

    İbrahim Erkal ın eşinden duygulandıran paylaşım #2


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