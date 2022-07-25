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    İbrahim Tatlıses: Bana aklı dengesi yerinde değil diyorlar

    İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı, "Akli melekeleri yerinde değil" diyerek babasının mallarına şerh koydurmuştu.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 09:30
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    İbrahim Tatlıses: Bana aklı dengesi yerinde değil diyorlar

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı, "Akli melekeleri yerinde değil, vasi atansın" diyerek, mahkemeye başvurmuştu.

    İstanbul'da konser veren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, sahnede kendini tutamayarak büyük oğluna cevap verdi.

    "Geri zekalılar"

    Konser sırasında sevenleriyle dertleşen İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde kendisine vasi davası açan büyük oğlu Ahmet Tatlı'ya ise ateş püskürdü:

    "Bana akli dengesi yerinde değil diyorlar, be geri zekalılar, aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?"

    İbrahim Tatlıses: Bana aklı dengesi yerinde değil diyorlar #1


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