İbrahim Tatlıses'in serveti konuşuluyor! Mülk portföyü şaşırttı

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Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, servetiyle gündem oldu. Yıllardır en çok kazanan ünlüler arasında olan ünlü türkücü, otellerden televizyon kanallarına, lüks otomobillerden deniz araçlarına kadar uzanan varlıklarıyla adından söz ettiriyor.

İstanbul’dan Bodrum’a, Kuşadası’ndan Şanlıurfa’ya uzanan dev gayrimenkul ağına sahip olan ünlü isim, sahip olduğu taşınmazlar, oteller, işletmeler ve lüks araç filosuyla hem sanat hem iş dünyasında zirvede yer alıyor.

İŞTE SERVET HARİTASI

Ünlü sanatçının İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönümlük arazi üzerine kurulu dev bir kebap salonu, bir televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu merkezi ve By Tatlıses Giyim'e ait atölye ile mağazası bulunuyor.

MÜLK PORTFÖYÜ

Sarıyer’de lüks bir sitede yer alan villa, Seyrantepe’de üç daire, memleketi Şanlıurfa’da ise bir daire ile 3 dönümlük arsa da ünlü türkücünün geniş mülk portföyü arasında yer alıyor.

İzmir Narlıdere'deki prestijli Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konakları'nda şık bir villa, Bodrum Bitez'de ise tam 48 daireden oluşan Tatlıses Paradise apartmanları ve bir villa Tatlıses'in portföyünde yer alıyor.

Üstelik Bodrum’da denize sıfır, 6.5 dönüm arazi üzerine kurulu 26 odalı lüks bir otel ve yine 6.5 dönümlük ayrı bir arsa da servetinin parlayan yıldızları arasında bulunuyor. İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses’in yatırımları saymakla bitmiyor! Kuşadası’nda 8 dönüm arazi üzerine kurulu, 6 katlı, 157 odalı ve tam 314 yatak kapasiteli dev Tatlıses Otel’i de servetine ekleyen usta sanatçı, İstanbul'da ise beş kebap salonunun yanı sıra bir uydu kanalı ve D-Smart üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi. Ayrıca birçok ilde yayın yapan Tempo TV de onun imzasını taşıyor. Tatlıses’in araç filosu da dillere destan: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve 20 şirket aracı İmparator’un kullanımında!