İbrahim Tatlıses'ten sitem

"Çekirdek ailemi dağıttılar" diyen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, "Allah da onları bildiği gibi yapsın, hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde kızı Dilan Çıtak'ın nişanını yapan İbrahim Tatlıses, sosyal medya paylaşımıyla gündem yarattı.

Aile ve özel hayatında sıkıntılı günler yaşayan İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrılmış, oğlu Ahmet Tatlıses ile de karakolluk olmuştu.

"Bu saatten sonra kimseye hesap veremem" demişti

Programında yakınlarına sitem eden ünlü türkücü "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses'in yayınladığı son mesaj dikkat çekti.

"Çekirdek ailemin içine ettiler"

Twitter hesabından açıklamada bulunan türkücü "İzmir'de 'çekirdek bir ailem var' dedim. Ailemin içine ettiler... O çekirdek aileyi büyütecektim! Bu saatten sonra kime hesap vereceğim Allah’tan başka kimseye... Yapacağımı yapmışım herkesin yaşamı, hayatı garantide! Kim sebep olduysa Allah da onları bildiği gibi yapsın hakkımı helal etmiyorum" dedi.