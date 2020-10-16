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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli nişanlandı

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli nişanlandı

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ve 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli, aile arasında yapılan törenle nişanlandı.