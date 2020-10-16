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- İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli nişanlandı
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli nişanlandı
İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ve 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli, aile arasında yapılan törenle nişanlandı.
- Haber Merkezi
- 16.10.2020 - 23:03
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evleniyor.
Tatlıses'in yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
Sosyal medyayı aktif kullanan İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.
NİŞANLANDILAR
Takipçileri evlilik haberlerinin ardından İdo Tatlıses'den bir paylaşım geldi. Ve ilk adımlarını attılar.
Çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla nişanlandıklarını duyurdular.