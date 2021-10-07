- Haberler
- Magazin Haberleri
- İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evlendi
İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evlendi
- Haber Merkezi
- 07.10.2021 - 11:27
- Güncelleme : 08.10.2021 - 00:23
Geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanan İmparator İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemişti.
EVLENDİLER
İdo Tatlıses, uzun zamandır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile bugün hayatını birleştirdi.
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kıydığı nikahta Necdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi oldu.
İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evlendi VİDEO
BAĞDAT CADDESİ'NDE DAVUL ZURNA ÇALDI
Öte yandan İdo, sabah saatlerinde Bağdat Caddesi'nde oturan Yasemin Şefkatli'yi davullu zurnalı evinden aldı. Üzerine beyaz mini bir elbise giyen Şefkatli, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
KIZIN ARKADAŞLARINA PARA VERDİ
İdo Tatlıses, nişanlısını kolay kolay evden çıkaramadı. Şefkatli'nin arkadaşları, İdo Tatlıses'ten para istedi. Paraları veren Tatlıses, nişanlısına kavuştu.
İdo Tatlıses nişanlısını davullu zurnalı evinden aldı VİDEO
"İKİZLERİM OLSUN"
Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi veren Şefkatli, pastasını üflerken "İkizlerim olsun." dileği dilemişti.