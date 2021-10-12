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    İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin evlerinden ilk kareler

    İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli evlerini takipçileri ile paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 23:40
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 23:46
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    İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin evlerinden ilk kareler

    Müzisyen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'taki lüks bir otelde dünya evine girmişti.

    550 kişinin katıldığı düğünden sonra balayına gitmek yerine evlerine yerleşen mutlu çiftten Yasemin Şefkatli, 405 bin takipçili Instagram hesabından evinin fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.

    Bahçe içindeki lüks evlerinin dekorasyonu ile kendisi ilgilenen Şefkatli salonda yer alan mobilyalar için aksesuar seçimine de başladı.

    İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin evlerinden ilk kareler #1

     

    İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin evlerinden ilk kareler #2

     

    İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin evlerinden ilk kareler #3

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