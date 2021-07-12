İki çocuk sahibi olmaya karar veren Prens Harry ve Meghan Markle'a ödül

En fazla iki çocuk yapacaklarını duyuran çift, İngiltere merkezli bir kuruluş tarafından ödüllendirildi.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin gündemden düşmeyen çifti Prens Harry ve Meghan Markle'ın, çocuk sahibi olma konusundaki tutumları ödül getirdi.

Prens Harry ve Meghan Markle, gezegen üzerindeki etkilerini azaltmak için ikiden fazla çocuğa sahip olmamaya karar vermeleri nedeniyle "çevresel rol model" olarak nitelendirildi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR NÜFUS İÇİN..."

“Sürdürülebilir bir insan nüfusu” için kampanya yürüten İngiltere merkezli bir yardım kuruluşu olan Population Matters, çifti kararlarından dolayı ödüllendirdiklerini söyledi.

EN FAZLA İKİ ÇOCUK

Harry, daha önce Vogue'a yaptığı açıklamada, kendisinin ve Meghan'ın "en fazla iki çocuğu" olacağını söylemişti. Çiftin oğlu Archie, Mayıs 2019'da doğdu, ardından kızları Lilibet 'Lili' Diana bu yıl haziranda dünyaya geldi.

"DİĞER AİLELER İÇİN ROL MODEL"

Independent'ın haberine göre, Population Matters sözcüsü, "Sussex Dükü ve Düşesi, ailelerini iki çocukla sınırlama niyetlerini kamuoyuna açıklayarak, çocukları için daha iyi bir gelecek sunuyor ve diğer aileler için bir rol model oluyor." dedi.

"DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİMİZİ AZALTIYOR"

Açıklamanın devamında, "Daha küçük bir aileye sahip olmak, dünya üzerindeki etkimizi azaltır ve tüm çocuklarımızın, onların çocuklarının ve gelecek nesillerin sağlıklı bir gezegende gelişmesi için daha iyi şans sağlar." ifadesine yer verildi.