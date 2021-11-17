Oyuncu İlayda Alişan, kişiliği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çukur dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak Kırmızı Oda dizisiyle izleyici karşısına çıkan genç oyuncu İlayda Alişan, takıntısını açıkladı. Alişan, hayatta da doğallığı seven birisi olduğunu söyledi.

"DOĞALLIĞI SEVERİM"

Çoğunlukla makyajsız görünen Alişan, doğallıktan yana olduğunu söyledi. Hürriyet'in haberine göre; Alişan, "Doğallığı seven biriyim." dedi.

ÇİFT SAYI TAKINTISI

Batıl inancı olduğunu da söyleyen Alişan, "Benim takıntılarım var. Çift sayı takıntım var mesela. Televizyon izlerken asla tek sayılı rakamlara basmam, genelde çift sayılı rakamlara basarım. Çocukluğumdan beri var bu bende." dedi.