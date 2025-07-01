İlayda Alişan ve Oğulcan Engin ilişkilerinin ikinci yılını kutladı

Birçok başarılı projede yer alan 29 yaşındaki oyuncu İlayda Alişan, kalbini Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırmıştı. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan çift, birlikteliklerinin 2. yılını kutladı.

"2 YIL ONUNLA"

Sık sık aşklarını dile getiren sevgililer, sosyal medya hesaplarından ilişkilerinin 2. yılı için paylaşım yaptı. Sevgilisiyle romantik anlarını yayınlayan İlayda Alişan, "2 yıl onunla" diyerek kalp emojisi ekledi.

"BENİM SERİ DAHA İYİ"

Sevgilisinin paylaşımına güldüren bir yorum yapan Oğulcan Engin ise "Seni seviyorum, benim seri daha iyi" ifadelerini kullandı. Çiftin aşk dolu pozları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.