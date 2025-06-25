İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde! Alaçatı'dan aşk pozu geldi

Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin’in oğulları Oğulcan Engin, aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü isimlerden. Ünlü oyuncu İlayda Alişan’la ilişkisi hızla devam eden Oğulcan Engin, sevgilisiyle tatile çıktı.

Instagram'da 3,4 milyon takipçisi bulunan Alişan, sevgilisiyle birlikte tatile çıktığı Alaçatı'dan romantik pozlarını paylaştı.

Paylaştıkları fotoğraflardan mutlulukları belli olan çifte takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

"HİÇ KAVGAMIZ YOK"

İlayda Alişan, "İyi bir ilişkimiz var. Hiç kavga etmedik" diyerek mutlu ilişkilerine dair açıklama yapmıştı. Engin, "Kıskanç mısınız?" sorusuna "Yerinde, o da bende kıskancım" yanıtını verirken, Alişan ise "Gereksiz değil ama" diyerek durumu netleştirmişti.