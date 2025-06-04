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Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Bestemsu Özdemir, şu sıralar İnci Taneleri dizisindeki performansıyla beğeni topluyor.

İHANET

Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Özdemir, yıllar önce yaşadığı bir ihaneti tüm açıklığıyla anlattı.

Özdemir o gün yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Ayrıydık, sabah barışmaya gelecekti. 1 ay sonra ilk defa konuşmuştuk hatta o gün. 'Ben sabah eve gelmek istiyorum' dedi. Sabah üçte arkadaşım aradı, benimkini görmüş bir otelin önünde. 'Hadi ne işiniz var orada, bize gelin' dedi. Dedim ki 'Ben evdeyim.

"OTELE GİTTİM"

Otele gittim, 'Burada yok' dediler. Ama orası benim ezberimde… İki sezon Kara Para Aşk çektim, her köşesini bilirim. Hemen otoparka indim, arabayı onun aracının yanına çektim. Sonra yukarı çıktım, resepsiyona 'Söyleyin insin' dedim. Yaklaşık yarım saat sonra indi. Ben de sadece 'Göreceğimi gördüm, çok teşekkür ederim' dedim. Tek başınaydı ama yukarı çıkmaya cesaretim yoktu. Kendime öyle bir travma yaşatamazdım.

"KADIN TANIDIĞIM BİRİ ÇIKTI"

Tanıdığım biri çıktı. İkimizin de bir senedir tanıdığı biri. Benden hemen önce o tanışmıştı, ben ise bir iş vasıtasıyla. Sonra karşıma o kızımız çıktı. O gün o konu benim için bitti"