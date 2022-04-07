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    İrem Derici: Murat Balcı'ya don giydiremiyoruz

    Ünlü şarkıcı İrem Derici, katıldığı programda arkadaşını isim vererek ifşa etti.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 09:57
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    İrem Derici: Murat Balcı'ya don giydiremiyoruz

    Şu sıralar kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile doludizgin bir aşk yaşayan İrem Derici, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Derici, Armağan Çağlayan'ın programı 'Normalleştiremediklerimizden Misiniz?' serisinin konuğu oldu.

    "Arkadaşıma don giydiremiyoruz"

    Yaptığı açıklamalarla sürekli şaşırtan Derici, bu kez programda bir arkadaşını ifşa etti.

    Derici, "İç çamaşırı giymeyi bırakmak normal mi?" sorusunda arkadaşını anlatarak cevap verdi.

    "Kotu nasıl donsuz giyeyim"

    İrem Derici açıklamasında "Yani giymeyen arkadaşlarım çok valla Murat Balcı var bir tane çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz. Bence normal değildir. Ama tabii göğüs estetiğinden önce takıyordum. Kot varken nasıl donsuz gideyim." dedi.

    İrem Derici: Murat Balcı ya don giydiremiyoruz #1

    İrem Derici: Murat Balcı ya don giydiremiyoruz #2


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