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    İrem Derici: Vücudumda en beğendiğim yer memelerim

    İbrahim Selim ile Bu Gece programında İrem Derici'ye "Vücudunda en sevdiğin bölge neresi?" sorusu yöneltildi. Derici, "Aa memelerim, 4 bin euro'ya yaptırdım, satsam hepimiz köşeyi döneriz" dedi.
    • 04.09.2022 - 17:29
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    İrem Derici: Vücudumda en beğendiğim yer memelerim

    Her yaptığı olay olan ünlü şarkıcı İrem Derici, "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk oldu.

    Burada samimi açıklamalarda bulunan İrem Derici, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    İrem Derici, "Ben ilgi manyağıyım" derken İbrahim Selim, Derici'ye "Vücudunda en sevdiğin bölge neresi?" sorusunu yöneltti.

    "Vücudumda en beğendiğim yer memelerim"

    İrem Derici bu soruya "Aa memelerim. Çok seviyorum çünkü gerçek değil. Hayatımın yatırımıdır yani ben yaptırdığım dönem euro-dolar böyle değildi. 4 bin euro'ya yaptırdım ben bunları, satsam hepimiz köşeyi döneriz ve güzel yapıldı, yurt dışında tanıştığım insanlar hiç anlamıyor." ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

    İrem Derici: Vücudumda en beğendiğim yer memelerim #1

    "Sanırım sarkık kalçaya devam edeceğim"

    35 yaşındaki Derici, "Bayılıyorum memelerime" yanıtını verirken kalçasını ise hiç sevmediğini söyleyerek "Kalçamı estetik yaptırır mıyım diye düşünüyorum oturunca patlar diye korkuyorum. Sanırım sarkık kalçaya devam edeceğim. Yaptıranları gidip mıncıklıyorum ama mıncıklanmıyor ki." dedi.

    İrem Derici: Vücudumda en beğendiğim yer memelerim #2

    İrem Derici: Vücudumda en beğendiğim yer memelerim #3

    İrem Derici: Vücudumda en beğendiğim yer memelerim #4


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