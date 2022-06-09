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    İrem Sak 11 yaş küçük seviglisiyle tatile çıktı

    Kuş Uçuşu'nun Müge'si İrem Sak, 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisiyle tatil yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 13:09
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    İrem Sak 11 yaş küçük seviglisiyle tatile çıktı

    Şu sıralar Kuş Uçuşu dizisiyle şu sıralar adından söz ettiren İrem Sak, genç sevgilisiyle tatile çıktı.

    İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'la önceki gün Çeşme sahillerinde görüntülendi.

    Locada aşk

    Milliyet'in haberine göre; NBA’de Philadelphia 76ers’da forma giyen milli basketbolcu Korkmaz ile oyuncu, beach'te kendileri için ayrılan localarına geçerek oturdu.

    Baş başa ilk yaz tatil sezonunu Çeşme'de açan iki sevgili, gün boyu oturarak sohbet etti.

    İrem Sak 11 yaş küçük seviglisiyle tatile çıktı #1

    İrem Sak 11 yaş küçük seviglisiyle tatile çıktı #2

    İrem Sak 11 yaş küçük seviglisiyle tatile çıktı #3

    İrem Sak 11 yaş küçük seviglisiyle tatile çıktı #4


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