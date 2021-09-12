Irmak Arıcı: Her şey için özür dilerim

Irmak Arıcı: Her şey için özür dilerim

Yol verme kavgasında tartıştığı kişinin yüzüne tüküren genç şarkıcı Irmak Arıcı günler sonra özür diledi. Arıcı, "Bugüne kadar hayal kırıklığına uğrattığım her kalp için çok üzgünüm" dedi.

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden bir adamla tartışmış, aracından inerek tartıştığı adamın yanına giden Arıcı "Senin gibi adamların yüzüne nasıl tükürüyorum bak" deyip birkaç kez tartıştığı kişinin yüzüne tükürmüştü.

Tükürükten sonra hırsını alamayan şarkıcı, "Hoşçakal Allah'ın eziği, defol. Adam ol" diye bağırmaya başlamıştı.

TÜKÜRDÜ, ADAMIN KOLUNU SIKTI GİTTİ

Neye uğradığını şaşıran sürücü ise "Korona salgını varken birine tükürmek suç." demişti.

Adamın kolunu sıkan genç şarkıcının o anları, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmiş, umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Arıcı, daha sonra olay yerinden ayrılmıştı.

Irmak Arıcı trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü VİDEO

DAKİKALARCA HAREKETSİZ KALDI, HAYRANLARINI ÇILDIRTTI

Henüz bunlar hafızalardaki yerini korurken, bu kez Arıcı, çıktığı mekanda kendisini dinlemeye gelenleri çileden çıkarmıştı.

Dakikalarca hareketsiz duran ve kendisini kaybeden Arıcı'yı dinlemeye gelenler de, bu hallerine verememişti.

Şarkı söylemek yerine ayakta duran şarkıcının hayranlarından bazıları, “Gözünü aç gözünü, Allah belanı versin”, “Rezalet”, “Kız tepki bile vermiyor”, “Pek iyi değil, bir şeyler içmiş galiba” diyerek, tepki gösterirken, Arıcı, daha sonra sahneden zorla indirilmişti.

Irmak Arıcı, sahnede hareketsiz kaldı VİDEO

GÜNLER SONRA GELEN ÖZÜR

Tartıştığı kişinin yüzüne tüküren, ardından ise sahne aldığı mekanda hareketsiz durarak tepkilerin odağı olan Irmak Arıcı, günler sonra özür diledi.

Arıcı, "Her şey için özür dilerim, bugüne kadar hayal kırıklığına uğrattığım her kalp için çok üzgünüm" dedi.

“AFFEDERSİNİZ BİLİYORUM”

23 yaşındaki şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim aşkım müzik beni onunla tanıdınız onunla affedersiniz biliyorum... Ve hep söylediğim gibi her ne çıkarsa çıksın dilinizden, dillendirdiğim her şarkı sizin sayenizde büyüdü... Milyonlara ulaştı, gönlünüzden öper, çalışarak karşınıza çıkacağım der, müzikle kalmanızı umut ederim. Sizi seven Irmak"