Irmak Ünal: Sınırlarımı zorladım

Endonezya'da yaşayan Irmak Ünal, son yaptığı sosyal medya paylaşımında kendini anlattı.

2 yıl önce radikal bir kararla çocukları Kayla ve Vadi ile Endonezya’nın Bali adasına yerleşen oyuncu Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

En son spor yaparken fotoğrafını yayınlayan Ünal, altına şu notu düştü:

"ÇOK ELEŞTİRİLDİM"

"Ben kendi sınırlarımı zorladım bugün… Çok da iyi geldi. Hayatta yapamam dediğim şeyleri yapıyorum. Hep yaptım… söylüyorum ya, insanlık için küçük ama benim için büyük gelişimler. “Hadi be”… demeden önce güzel düşün…. Sen bugün kendi sınırlarını zorlamak için ne yaptın? Yıllarca çok eleştirildim, spor videolarımı paylaştığım için…. Kimse paylaşmazken ben paylaşıyordum. “Kendini mi gösteriyorsun” dediler…. “Vücudunu mu gösteriyorsun?” dediler….. “Sen nesin ki… senden daha iyi bir sürü insan var” dediler…. Ama “iyi ki paylaşıyorsun çünkü ilham oldu” diyen çok kişi oldu. Ve ben o insanlara odaklandım hep…

"YOLCULUĞUMA DEVAM EDİYORUM"

Ben yolculuğuma devam ediyorum. Evet , eğitimli bir oyuncuyum…. İşim bu değil. Ama insan bedenine, yaratılışımıza hayranım… ve bana bahşedilen bu hediye ile elimden gelen en iyi şekilde yaşamayı ve bana iyi geleni paylaşmayı kendime görev edindim. Yıllar içinde benden vazgeçmeyip takip eden herkese teşekkür ederim… Yaşa , yıla değil elimizde olanla en iyi ne yapabileceğimize odaklanmış durumdayım. Sen bugün benle isen…. Beni takip edip, zamanını bana verdiysen sana teşekkür ederim. Herşey çok daha güzel olacak…. İnan! Sınırlarını zorla… hayat güzel."

Annesi Sabiş Kuzuğlu, sosyal meyadan kızı Irmak’a şu sözlerle destek verdi: "O boş konuşanlar var ya! Popolarını kaldırıp o koltuktan diğer koltuğa bile oturacak gücü olmayanlar. Vücut dilini kullanamayan onlarca sözde oyuncu var ortalıkta."