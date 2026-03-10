Emre Altuğ'un itirafı gündem oldu: 'Yakışıklıyım diye rol vermediler'

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Altuğ, şöyle konuştu:

"Çok oynamak istediğim rolleri kaçırdım zamanında. 2006 yapımı 'Eve Giden Yol' filminde kötü adamı oynayacaktım. Yapımcı 'Senden olmaz' dedi. Kendimi çirkinleştirmek için çabaladım, sonunda ikna ettim. Ama herkesi ikna edemiyorsunuz maalesef."

"10 SENEDE BİR FORMAT ŞART"

Değişmekten korkmadığını söyleyen Altuğ, "Her insan kendine 10 senede bir format atmalı. Değişmeye korkmamalıyız. Ben de yaklaşık beş yıl önce hayatımı altüst ederek, kendimi baştan kurdum." sözleriyle de dikkat çekti.

Manken ve sunucu Çağla Şıkel ile şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, 4 yıllık ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı. İkilinin bu evlilikten iki erkek çocuğu bulunuyor.