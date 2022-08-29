İstanbul'da Tuğçe Kandemir konserindeki kavgada 2’si polis 6 kişi yaralandı

Kağıthane'deki Tuğçe Kandemir konserinde çıkan kavgada 70’den fazla suç kaydı olan Hakan D., 2 polis memurunu ve 4 kişiyi bıçakla yaraladı. Yaşanan olay ise kameralara yansıdı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Hasbahçe Mesire Alanı’ndaki Tuğçe Kandemir konserinde, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine eline bıçak geçiren bir şahıs, alandaki 4 kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olayın ardından kaçmaya başlayan şahsı, iki polis memuru yakalamak istedi.

Şüpheli, bir kişininin aracına bıçak çekerek bindi

Şüpheli, kendisine müdahale eden iki polisi göğsünden ve elinden yaralandıktan sonra kaçmaya devam etti.

Ortalığın bir anda karıştığı olay sonrası saldırgan, o esnada alandan ayrılmaya çalışan bedensel engelli İsmail B.’nin aracının önünü kesti.

Sürücüye bıçak doğrultarak aracına binen şahıs, konser alanından kaçmaya çalıştı.

Saldırgan yakalandı

Saldırganın kaçmaya çalıştığını fark eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın lastiğine ateş açtı.

Olay sonucunda durdurulan aracın içerisindeki saldırgan, kullandığı bıçakla birlikte etkisiz hale getirilerek kıskıvrak yakalandı.

Ayrıca ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2'si polis 6 yaralı tedavi edildi

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru T.K.’nin ise göğsüne 15 adet dikiş atıldığı, elinden hafif şekilde yaralanan diğer polis memuru S.Ö.’nün ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan diğer 4 yaralının ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Saldırgan suç makinesi çıktı

Öte yandan gözaltına alınan bıçaklı saldırgan Hakan D.’nin (29), emniyette çeşitli suçlardan 70’den fazla kaydının olduğu ortaya çıktı.

Sadabad Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen saldırgan Hakan D.’ye "görevli memura mukavemet" ve "kasten yaralama", suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi. Şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

İHA'nın haberine göre; polisin olayla ilgili başlattığı incelemesi sürüyor.



