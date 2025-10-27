İstanbul'u terk etti! Ünlü oyuncu Timur Acar, İznik'te arsa aldı

- Ünlü oyuncu Timur Acar, İstanbul'dan ayrılarak İznik'te 1800 metrekarelik bir zeytinlik satın aldı.
- Acar, burada ailesi için yeni bir hayat kurarken, ilk hasadını yaptı.
- Topladığı zeytinleri sosyal medya hesabında <i>"Kimse görmeden"</i> diyerek paylaştı.
İstanbul'dan ve oyunculuktan sıkılan 'Çakallarla Dans' filminin 'Köfte Necmi'si Timur Acar, kendine ve ailesine yeni bir hayat kurdu.
ZEYTİN İŞİNE GİRDİ
Acar, Bursa’nın İznik ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde bin 800 metrekare zeytinlik satın aldı.
YENİ İŞİ
İlk hasadını yapmaya başlayan ünlü oyuncu, o anları "Kimse görmeden" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü oyuncunun topladığı zeytinleri kahvaltılık ve yağ yapacağı öğrenildi.