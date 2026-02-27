İtiraf ettiler! Hatice Aslan ile Mahir Günşiray aşk yaşıyor

Son olarak "Kıskanmak" dizisine konuk olan Mahir Günşiray, katıldığı "Empati" programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda aşık hissettiğini söyleyen Günşiray, meslektaşı Hatice Aslan ile mutlu bir beraberliği olduğunu açıkladı.

"HATİCE TEKNEME GELDİ"

Hatice Aslan’ın üniversitede sınıf arkadaşı olduğunu belirten Günşiray, “Bir sınıf grubumuz var. Ben de hep teknem olduğunu söylüyor ve arkadaşlarımı davet ediyordum. Hatice 'gelirim' dedi. Sonra grup olarak gelme fikrinden yalnız Hatice geldi. Öyle de devam etti.” dedi.

Babasını 2008’de kaybettiğini söyleyen Mahir Günşiray, "Son yıllarında ilişkimiz daha iyiydi. Ailemdeki kayıpların bende çok büyük bir etkisi olmadı. Ta ki 26 yıllık eşim Claude Leon Günşiray’ı kanser sebebiyle kaybedene kadar. İlk kaybımı ve yasımı onun kaybıyla yaşadım." itirafında bulundu. 2023 yılında kaybettiği eşinin ardından çok yalnız kaldığını söyleyen Mahir Günşiray, “Onunla yaşamayı öğreniyorsun.” ifadeleriyle açıkladı.