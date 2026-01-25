İzzet Günay, Haldun Dormen'in cenazesinde fenalaşarak yere yığıldı

- Türk sanat camiası, Haldun Dormen’in vefatıyla sarsıldı.
- Cenazede İzzet Günay fenalaşarak baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.
- İlk bilgilere göre, 91 yaşındaki Günay'ın durumu iyi.
Türk sanat camiası acı haberle sarsıldı.
Usta sanatçı Haldun Dormen, 21 Ocak'ta hayatını kaybetti...
Bir süredir tedavi aldığı hastanede hayata gözlerini yuman Dormen'ın acı haberini, oğlu Ömer Dormen duyurdu.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Dormen, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.
İZZET GÜNAY BAYGINLIK GEÇİRDİ
Öte yandan cenaze namazı sırasında korkutan anlar yaşandı.
Usta oyuncu İzzet Günay, cenazede fenalaşarak baygınlık geçirdi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Günay'ın eşini çevredekiler sakinleştirdi.
DURUMU İYİ
İlk gelen haberlere göre Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından olan 91 yaşındaki İzzet Günay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.