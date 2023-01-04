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    Jennifer Lopez, düğün fotoğraflarını yayınladı

    Jennifer Lopez, 'yılın düğünü' olarak adlandırılan törenden şimdiye dek yayınlamadığı yeni kareleri paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 07:30
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    Jennifer Lopez, düğün fotoğraflarını yayınladı

    Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez yıllar önce nişanı attığı eski aşkına eski 17 yıl sonra döndü.

    Yeniden birlikte olmaya başladığı Ben Affleck ile evlenirken Ralph Lauren imzalı gelinlik giyen Lopez, daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı.

    Jennifer Lopez, düğün fotoğraflarını yayınladı #1

     

    Yeni düğün fotoğrafları geldi

    53 yaşındaki şarkıcının, ağustos ayında evlendiği 50 yaşındaki aktör Ben Affleck ile yeni düğün fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

    Jennifer Lopez, düğün fotoğraflarını yayınladı #2

    Lopez düğün fotoğraflarını “2022 şimdiye kadarki en iyi yıllardan biriydi. Gelecek yıl olacakları sabırsızlıkla bekliyorum” notuyla paylaştı.

    Jennifer Lopez, düğün fotoğraflarını yayınladı #3

    Çiftin düğünü, Affleck’in ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesinde gösterişli bir törenle gerçekleşmişti.

    Jennifer Lopez, düğün fotoğraflarını yayınladı #4


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