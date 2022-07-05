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    Jennifer Lopez, erkeklerin en kullanışlı olduğu yaşı açıkladı

    Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, kadınlara ilişki tavsiyesi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 08:31
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 08:58
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    Jennifer Lopez, erkeklerin en kullanışlı olduğu yaşı açıkladı

    Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen, şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, 2002 yılında nişanlanmışlardı. 2003'teki düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırmıştı. 18 yıl sonra yeniden bir araya gelen ikili, şimdilerde ikinci baharlarını yaşıyor.

    Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, yaşadığı aşklardan yola çıkarak kadınlara flört konusunda şaşırtan bir tavsiye verdi.

    "Genç erkeklerden kaçın"

    ABD'de bir TV programına katılan Jennifer Lopez, "Erkekler 33 yaşından önce gereksiz ve son derece kullanışsız. 33 yaşından genç erkeklerden kaçın" diyerek tartışma yarattı.

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