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    Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğününden kareler

    Şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck'in merakla beklenen düğününden ilk kareler paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 09:52
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    Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğününden kareler

    Hollywood’un gözde çifti Jennifer Lopez ile Ben Affleck, nam-ı diğer Bennifer’ın 3 gece 3 gün süreceği söylenen düğününden ilk görüntüler geldi.

    17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesinde gösterişli bir tören gerçekleştirildi.

    Lopez, düğününe dair ilk görselleri kişisel web sitesinde paylaştı.

    Hayaldi gerçek oldu

    Ralph Lauren imzalı bir gelinlik giyen yıldız, Vogue dergisine yaptığı açıklamada hep Lauren'dan bir gelinlik giyme hayali olduğunu söyledi.

    Jennifer Lopez ve Ben Affleck in düğününden kareler #1

    Jennifer Lopez ve Ben Affleck in düğününden kareler #2

    Jennifer Lopez ve Ben Affleck in düğününden kareler #3

    Jennifer Lopez ve Ben Affleck in düğününden kareler #4

    Jennifer Lopez ve Ben Affleck in düğününden kareler #5Jennifer Lopez ve Ben Affleck in düğününden kareler #6


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