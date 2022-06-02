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    Jennifer Lopez'den bikini şov

    Jennifer Lopez, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 12:08
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    Jennifer Lopez'den bikini şov

    53 yaşındaki ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yapacağı bir çekiliş haberini vermek için paylaşım yaptı.

    Bu sene de formda

    Lopez, üzerinde siyah bir bikiniyle havuz başında çektirdiği fotoğrafları Instagram sayfasından yayınladı. İki çocuk dünyaya getirmesine rağmen genç kızlara taş çıkaran dünyaca ünlü şarkıcı, formda görüntüsüyle dikkat çekti.

    Lopez'in bu paylaşımına 210 milyon takipçisinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

    Jennifer Lopez'den bikini şov ViDEO

    Jennifer Lopez den bikini şov #1

    Jennifer Lopez den bikini şov #2

    Jennifer Lopez den bikini şov #3

    Jennifer Lopez den bikini şov #4


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