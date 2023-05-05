Jennifer Lopez'in annesi, Ben Affleck için dua etti 2022'de evlenen Bennifer çifti hakkında Jennifer Lopez'in annesinden açıklama geldi.

ensonhaber.com

20 yıl sonra bir araya gelen ve geçtiğimiz yıl görkemli bir törenle dünyaevine giren Ben Affleck ve Jennifer Lopez çifti, mutlu evlilikleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

53 yaşındaki Amerikalı şarkıcı ve aktris Jennifer Lopez’in annesi Guadalupe Rodriguez, dualarının kabul olduğunu söyledi.

20 yıl dua etti

Rodriguez, kızı ile Ben Affleck’in yeniden barışıp mutlu olması için 20 yıl dua ettiğini ve bir gün barışacaklarına hep inandığını açıkladı.

Lopez ve Affleck, 2004’te evliliğin kıyısından dönmüş, 2021’de barışmış ve 2022’de evlenmişti.