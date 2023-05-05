Jennifer Lopez'in annesi, Ben Affleck için dua etti
ensonhaber.com

20 yıl sonra bir araya gelen ve geçtiğimiz yıl görkemli bir törenle dünyaevine giren Ben Affleck ve çifti, mutlu evlilikleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Jennifer Lopez'in annesi Ben Affleck için dua etti

53 yaşındaki Amerikalı şarkıcı ve aktris Jennifer Lopez’in annesi Guadalupe Rodriguez, dualarının kabul olduğunu söyledi.

Jennifer Lopez'in annesi Ben Affleck için dua etti

20 yıl dua etti

Rodriguez, kızı ile Ben Affleck’in yeniden barışıp mutlu olması için 20 yıl dua ettiğini ve bir gün barışacaklarına hep inandığını açıkladı.

Lopez ve Affleck, 2004’te evliliğin kıyısından dönmüş, 2021’de barışmış ve 2022’de evlenmişti.

Jennifer Lopez'in annesi Ben Affleck için dua etti