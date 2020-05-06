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Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor
Instagram’da 18 milyonu aşkın takipçisi bulunan Amerikalı oyuncu Jessica Alba, Yasemin Özilhan’ı takip etmeye başladı.
- Haber Merkezi
- 06.05.2020 - 09:24
2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren Yasemin Özilhan, oyunculuğa ara vermişti.
JESSİCA, YASEMİN'İ BEĞENDİ
Özilhan, evlendikten sonra sosyal medyada sık sık stil ve güzellik tüyoları paylaşıyordu. Özilhan'ın paylaşımları, Hollywood yıldızı Jessica Alba'nın da gözünden kaçmadı.
Alba, Instagram hesabından Özilhan'ı takip etmeye başladı.
"ZAYIF DEĞİLİM"
Son dönemde zayıflığıyla ilgili eleştirilere maruz kalan Özilhan, "Öncelikle aşırı zayıf değilim, 52 kiloyum. Bu benim yapım." demişti.