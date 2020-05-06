Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor

Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor

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Instagram’da 18 milyonu aşkın takipçisi bulunan Amerikalı oyuncu Jessica Alba, Yasemin Özilhan’ı takip etmeye başladı.

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren Yasemin Özilhan, oyunculuğa ara vermişti.

JESSİCA, YASEMİN'İ BEĞENDİ

Özilhan, evlendikten sonra sosyal medyada sık sık stil ve güzellik tüyoları paylaşıyordu. Özilhan'ın paylaşımları, Hollywood yıldızı Jessica Alba'nın da gözünden kaçmadı.

Alba, Instagram hesabından Özilhan'ı takip etmeye başladı.

"ZAYIF DEĞİLİM"

Son dönemde zayıflığıyla ilgili eleştirilere maruz kalan Özilhan, "Öncelikle aşırı zayıf değilim, 52 kiloyum. Bu benim yapım." demişti.