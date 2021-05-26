John Cena, Tayvan'a 'ülke' dediği için Çin'den özür diledi

Hızlı ve Öfkeli 9 yapımından bahsederken Tayvan için "ülke" ifadesini kullanan Cena, tepkiler üzerine geri adım attı.

Amerikalı profesyonel güreşçi ve oyuncu John Cena, Çinli hayranlarından tepki gördü.

Cena, Tayvanlı yayıncı TVBS ile yaptığı röportajda, Tayvan'ın Hızlı ve Öfkeli 9'u izleyebilecek ilk "ülke" olacağını söyledi.

Röportaj, Tayvan'ı "kendi topraklarının bir parçası" olarak gören Çin'de tepkiyle karşılandı.

"ÇİNLİLERİ SEVİYORUM, HATAM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Bunun üzerine Cena, sosyal medya hesabından Çince yaptığı açıklamada, "hatasından" dolayı özür diledi.

BBC'nin haberine göre, ünlü oyuncu mesajında, "Bir hata yaptım. Şu anda söylemeliyim, çok önemli. Çinlileri seviyorum ve saygı duyuyorum. Hatam için çok üzgünüm. Özür dilerim." dedi.

BAĞIMSIZLIK TARTIŞMASI

Tayvan, Çin anakarasından Tayvan Boğazı ile ayrılmış, kendi kendini yöneten bir ada devleti olarak biliniyor.

Pekin, Tayvan'ın bağımsız bir devlet olduğu fikrine karşı çıkıyor.

ÖZRÜNÜ KABUL ETMEDİLER

John Cena'nın özür mesajına yapılan bazı yorumlar, oyuncuyu yeterince özür dilememekle suçladı.

Bir Weibo kullanıcısı, "Lütfen Çince 'Tayvan Çin'in bir parçasıdır' deyin, aksi takdirde kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Başka bir kullanıcı ise "Çin'i gerçekten sevdiğini hissedebiliyorum. Yanlış bir şey söyledi ve bedelini ödedi." dedi.