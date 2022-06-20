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    Johnny Depp, sakalını ve bıyığını kesti

    59 yaşındaki ünlü oyuncu, hayranlarının karşısına yeni imajıyla çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 14:56
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    Johnny Depp, sakalını ve bıyığını kesti

    Eski eşi Amber Heard'e itibar zedelenmesi davası açan ünlü aktör Johnny Depp, sahnelere geri döndü.

    Davayı kazanan Depp, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de konser verdi.

    Depp'in yeni imajı

    Sahneye çıkan Depp, kendisi için toplanan hayranlarını yeni görünümüyle şaşırttı.

    Objektiflere genellikle bıyıklı ve sakallı yansıyan 59 yaşındaki ünlü oyuncu, bu imajından uzak bir görüntü sergiledi.

    8,3 milyon dolar tazminat kazandı

    Johnny Depp'in keyfinin, son derece yerinde olduğu görüldü. Öte yandan davayı kaybeden Amber Heard, Depp'e 8,3 milyon dolar tazminat ödeyecek.

    Depp'in, karar doğrultusunda Amber'dan yüksek meblağdaki parayı ödemesini isteyip istemeyeceği henüz belli değil.

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