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- Johnny Depp ve Amber Heard'ün davası beyaz perdeye taşınıyor
Johnny Depp ve Amber Heard'ün davası beyaz perdeye taşınıyor
- 16.09.2022 - 12:33
- Güncelleme : 16.09.2022 - 13:45
Amerikalı aktör Johnny Depp ile eski eşi oyuncu Amber Heard arasındaki iftira davası film oluyor.
Heard, geçmiş yıllarda yazdığı bir makalede Depp'ten şiddet gördüğünü ifade etmiş, bunun üzerine Depp ise itibarı zedelendiği gerekçesiyle dava açmıştı.
Depp davayı kazandı
Dünya gündemini uzun süre meşgul eden dava, televizyondaki mahkeme kanalından canlı yayınlanarak izlenme rekoru kırmıştı.
Jüri üyelerinin kararının ardından dava, Depp'in zaferiyle sonuçlandı.
Dava beyazperdeye taşınıyor
Yaklaşık 6 hafta süren dava, beyazperdeye taşınıyor.
“Hot Take: The Depp/Heard Trial” adını taşıyan filmde Depp'i Mark Hapka, Head'ü ise Megan Davis isimli oyuncu canlandıracak.
Filmde, avukatlar ve jüri üyeleri de yer alacak.
2017'de boşandılar
Bir dönem Hollywood'un gözde çifti olarak bilinen ünlü isimler, 2011'de "The Rum Diary" çekimleri sırasında tanışmış ve Şubat 2015'te evlenmişlerdi. 2017'de ise boşanmışlardı.