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Johnny Depp ve Amber Heard'ün davası beyaz perdeye taşınıyor

Johnny Depp ve Amber Heard'ün davası beyaz perdeye taşınıyor

Bir dönem Hollywood'un gözde çifti olan Johnny Depp ile Amber Heard'ün 50 milyon dolarlık "iftira" davasının filmi çekilecek.